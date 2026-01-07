Словакия готова к мониторингу мира в Украине, но без армии – Фицо
Словакия могла бы участвовать в мониторинге мира в Украине после окончания боевых действий, но без привлечения армии. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо и рассказал о своем видении словацкой мониторинговой миссии.
Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине военных займов, так как они "продлевают страдания". Однако не может запретить другим странам Европы сделать это, как и отправлять свой военный контингент в Украину.
"Если бы группа стран вчера хотела отправить свои войска на территорию Украины, Словакия не смогла бы им помешать. Однако я могу твердо заявить, даже в тысячный раз, что ни один словацкий солдат не зайдет на территорию Украины в составе многонациональных вооруженных сил, пока мое правительство находится у власти", – сказал он.
Фицо заявил, что видит Словакию, как соседа Украины в наблюдении за мирным соглашением или прекращением огня. Он предпочел бы собраниям "коалиции желающих" двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, которое бы основывалось на совместных заседаниях правительства.
Акцент Словакия бы делала на гражданском сотрудничестве, энергетических и транспортных связях, помощи в обеспечении электроэнергией или газом и гуманитарной помощи, например, разминировании.
"Я не верю в их ("коалиции желающих") стратегию – она ошибочна и ведет только к дальнейшему кровопролитию, в то время как наивно ожидать полного ослабления Российской Федерации", – резюмировал Фицо.
- 6 января Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в будущем. Позже появился текст документа, который подписали все члены "коалиции желающих".
- 7 января Швеция и Бельгия заявили о будущих гарантиях для Украины. Речь идет о флоте, авиации и обучении военных.
- На переговорах в Париже в этот же день должны поднимать вопросы эксплуатации ЗАЭС и контроля над территориями.
