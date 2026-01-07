Словакия готова к мониторингу мира в Украине, но без армии – Фицо

Словацкий премьер рассказал, как видит участие страны в мониторинговой миссии в Украине после окончания полномасштабной войны

Роберт Фицо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Словакия могла бы участвовать в мониторинге мира в Украине после окончания боевых действий, но без привлечения армии. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо и рассказал о своем видении словацкой мониторинговой миссии.

Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине военных займов, так как они "продлевают страдания". Однако не может запретить другим странам Европы сделать это, как и отправлять свой военный контингент в Украину.

"Если бы группа стран вчера хотела отправить свои войска на территорию Украины, Словакия не смогла бы им помешать. Однако я могу твердо заявить, даже в тысячный раз, что ни один словацкий солдат не зайдет на территорию Украины в составе многонациональных вооруженных сил, пока мое правительство находится у власти", – сказал он.

Фицо заявил, что видит Словакию, как соседа Украины в наблюдении за мирным соглашением или прекращением огня. Он предпочел бы собраниям "коалиции желающих" двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество с Украиной, которое бы основывалось на совместных заседаниях правительства.

Акцент Словакия бы делала на гражданском сотрудничестве, энергетических и транспортных связях, помощи в обеспечении электроэнергией или газом и гуманитарной помощи, например, разминировании.

"Я не верю в их ("коалиции желающих") стратегию – она ошибочна и ведет только к дальнейшему кровопролитию, в то время как наивно ожидать полного ослабления Российской Федерации", – резюмировал Фицо.