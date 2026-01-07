На переговорах с США будет подниматься вопрос ЗАЭС и территорий
В среду, 7 января, в Париже на переговорах украинской и американской делегаций будут поднимать вопрос территорий и эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
"Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны, а именно – вопрос по Запорожской атомной станции и территорий", – отметил глава государства.
Он добавил, что состоится очередная сессия переговоров с представителями президента США Дональда Трампа. Это уже третья за два дня.
Украину будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия и советник руководителя ОП Александр Бевз.
- 6 января во Франции состоялась встреча "коалиции желающих". По результатам переговоров была подписана Парижская декларация "Надежные гарантии безопасности для прочного и длительного мира в Украине".
- В этот же день Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил.
Комментарии (0)