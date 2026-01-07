На переговорах зі США порушуватиметься питання ЗАЕС та територій

Українська делегація проведе нову зустріч з представниками США, де порушуватимуть низку важливих питань

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 7 січня, у Парижі на переговорах української та американської делегацій порушуватимуть питання територій та експлуатації Запорізької атомної електростанції. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій", – зазначив глава держави.

Він додав, що відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента США Дональда Трампа. Це вже третя за два дні.

Україну представлятимуть секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, очільник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та радник керівника ОП Олександр Бевз.