Авиация, флот, обучение. Швеция и Бельгия заявили о будущих гарантиях для Украины

Бельгия и Швеция готовы взять часть усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий

Участники встречи в Париже (Фото: ОП)

Швеция и Бельгия готовы сделать взносы в гарантии безопасности для Украины, они заключаются в предоставлении авиации и обучение военных. Об этом говорится в сообщениях премьер-министров стран в социальной сети X.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам заседания "коалиции желающих" 6 января заявил, что в случае достижения мирного соглашения его страна готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины и остальной Европы.

Мы готовы сохранить мир в Украине, в частности, путем:

→ истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной;

→ морских ресурсов для разминирования Черного моря;

→ продолжения подготовки украинских военных офицеров.

"Необходимым условием, безусловно, является достижение мирного соглашения, четкое определение правил применения силы многонациональными войсками и официальное одобрение парламента. Швеция готова внести свой вклад в установление мира в Европе", – добавил Кристерссон.

Также заявление о гарантиях безопасности для Украины сделал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По его словам, вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий по сохранению мира в Украине после завершения боевых действий.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на обеспечении воздушных и морских возможностей, а также на усилиях в сфере обучения, где Бельгия может достичь ощутимого и значительного влияния", – написал премьер страны.

Де Вевер считает самым важным то, что эти усилия будут подкреплены американской поддержкой, а также мониторингом под руководством США, что обеспечит эффективное сдерживание и сделает долгосрочную стабильность достижимой.

"Объединенный Запад может достичь результатов, которые формируют историю и обеспечат мир", – резюмировал он.