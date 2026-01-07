Авіація, флот, навчання. Швеція та Бельгія заявили про майбутні гарантії безпеки для України

Бельгія та Швеція готові взяти частку зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій

Учасники зустрічі у Парижі (Фото: ОП)

Швеція та Бельгія готові зробити внески у гарантії безпеки для України, вони полягають у наданні авіації та навчання військових. Про це йдеться у дописах прем’єр-міністрів країн у соціальній мережі X.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон за підсумками засідання "коаліції охочих" 6 січня заявив, що у разі досягнення мирної угоди його країна готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України та решти Європи.

Ми готові зберегти мир в Україні, зокрема, шляхом:

→ винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною;

→ морських ресурсів для розмінування Чорного моря;

→ продовження підготовки українських військових офіцерів.

"Необхідною умовою, безумовно, є досягнення мирної угоди, чітке визначення правил застосування сили багатонаціональними військами та офіційне схвалення парламенту. Швеція готова зробити свій внесок у встановлення миру в Європі", – додав Крістерссон.

Також заяву щодо гарантій безпеки для України зробив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. За його словами, разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль щодо збереження миру в Україні після завершення бойових дій.

"Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на забезпеченні повітряних та морських можливостей, а також на зусиллях у сфері навчання, де Бельгія може досягти відчутного та значного впливу", – написав прем'єр країни.

Де Вевер вважає найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом США, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною.

"Об'єднаний Захід може досягти результатів, які формують історію та забезпечать мир", – резюмував він.