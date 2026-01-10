Британія виділить близько $268 млн на підготовку військ для розгортання в Україні

Кошти потрібні для модернізації транспорту, засобів захисту від дронів та іншого обладнання

Джон Гілі в Києві (Фото: x.com/JohnHealey_MP)

Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів ($268 млн) на підготовку військ для розгортання в Україні після припинення вогню на фронті. Про це повідомив британський міністр оборони Джон Гілі після одноденного візиту до Києва 9 січня, передає The Independent.

Гілі обговорив із президентом Володимиром Зеленським плани створення багатонаціональних сил в Україні. За словами глави Міноборони Британії, виділені кошти підуть на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, засобів захисту від безпілотників та іншого необхідного обладнання.

"Після заяви прем'єр-міністра цього тижня ми різко збільшуємо інвестиції в підготовку, щоб забезпечити готовність британських збройних сил до розгортання і керівництва багатонаціональними силами в Україні, бо безпечна Україна означає безпечну Велику Британію", – сказав міністр.

Чисельність західних сил, до складу яких також увійдуть солдати з Франції, поки не оголошена. За непідтвердженими даними, може йтися про 15 000 військових, з яких британська сторона дасть половину.