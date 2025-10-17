Водитель фуры сбил двух военных на блокпосту в Одесской области – они погибли

В результате ДТП один из военных погиб на месте, другой – по дороге в больницу

Блокпост (Иллюстративное фото: Суспильне)

В Одесской области фура врезалась в блокпост, в результате чего погибли двое военных. Об этом сообщила полиция региона.

Авария произошла 17 октября около 07:00 недалеко от села Сухой Лиман. Погибшим военным было 34 и 36 лет.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика наехал на военных, которые находились возле передвижного блокпоста. Мужчина объяснил, что не заметил их. Один пострадавший погиб на месте, другой – в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Проверка показала, что водитель фуры был трезв. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение на этом участке дороги затруднено.