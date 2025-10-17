Водій фури збив двох військових на блокпості в Одеській області – вони загинули
В Одеській області фура врізалася у блокпост, внаслідок чого загинули двоє військових. Про це повідомила поліція регіону.
Аварія сталася 17 жовтня близько 07:00 неподалік села Сухий Лиман. Загиблим військовим було 34 та 36 років.
Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки наїхав на військових, які перебували біля пересувного блокпоста. Чоловік пояснив, що не помітив їх. Один постраждалий загинув на місці, інший – у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.
Перевірка показала, що водій фури був тверезий. Наразі встановлюються усі обставини ДТП. Рух на цій ділянці дороги ускладнений.
