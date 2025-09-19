Прокурора збили на пішохідному переході у Житомирі: розпочато розслідування

Фото: Національна поліція України

Ввечері 18 вересня у Житомирі водій Volkswagen на пішохідному переході наїхав на 51-річного працівника Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Наразі водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. У поліції зазначили, що ним виявився 23-річний житомирець.

Як повідомили в обласній прокуратурі Житомирщини, у ДТП загинув прокурор Чуднівської окружної прокуратури Чорноус Руслан Анатолійович.

"Розпочав роботу в органах прокуратури на посаді прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури у 2019 році, згодом – Чуднівської окружної прокуратури. Людяний, відданий справі та фаховий", – зазначили у Житомирській обласній прокуратурі.

За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування.