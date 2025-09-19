Прокурора збили на пішохідному переході у Житомирі: розпочато розслідування
Ввечері 18 вересня у Житомирі водій Volkswagen на пішохідному переході наїхав на 51-річного працівника Житомирської обласної прокуратури. Внаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Наразі водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. У поліції зазначили, що ним виявився 23-річний житомирець.
Як повідомили в обласній прокуратурі Житомирщини, у ДТП загинув прокурор Чуднівської окружної прокуратури Чорноус Руслан Анатолійович.
"Розпочав роботу в органах прокуратури на посаді прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури у 2019 році, згодом – Чуднівської окружної прокуратури. Людяний, відданий справі та фаховий", – зазначили у Житомирській обласній прокуратурі.
За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування.
- 19 липня у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця події.
- 20 липня стало відомо, що жінка, яку збив співробітник прокуратури, померла в лікарні. В крові водія виявили 1,77 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2.
- 21 липня працівника Київської прокуратури, якого підозрюють у вчинені смертельної аварії у Києві, взяли під варту до 17 вересня.
Коментарі (0)