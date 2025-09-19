Прокурора сбили на пешеходном переходе в Житомире: начато расследование

Фото: Национальная полиция Украины

Вечером 18 сентября в Житомире водитель Volkswagen на пешеходном переходе наехал на 51-летнего работника Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сейчас водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции отметили, что им оказался 23-летний житель Житомира.

Как сообщили в Житомирской областной прокуратуре, в ДТП погиб прокурор Чудновской окружной прокуратуры Черноус Руслан Анатольевич.

"Начал работу в органах прокуратуры в должности прокурора Новоград-Волынской местной прокуратуры в 2019 году, впоследствии – Чудновской окружной прокуратуры. Человечный, преданный делу и профессиональный", – отметили в Житомирской областной прокуратуре.

По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование.

