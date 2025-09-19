Прокурора сбили на пешеходном переходе в Житомире: начато расследование
Вечером 18 сентября в Житомире водитель Volkswagen на пешеходном переходе наехал на 51-летнего работника Житомирской областной прокуратуры. В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Сейчас водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции отметили, что им оказался 23-летний житель Житомира.
Как сообщили в Житомирской областной прокуратуре, в ДТП погиб прокурор Чудновской окружной прокуратуры Черноус Руслан Анатольевич.
"Начал работу в органах прокуратуры в должности прокурора Новоград-Волынской местной прокуратуры в 2019 году, впоследствии – Чудновской окружной прокуратуры. Человечный, преданный делу и профессиональный", – отметили в Житомирской областной прокуратуре.
По факту смертельного ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор, начато досудебное расследование.
- 19 июля в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места происшествия.
- 20 июля стало известно, что женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры, скончалась в больнице. В крови водителя обнаружили 1,77 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2.
- 21 июля работника Киевской прокуратуры, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Киеве, взяли под стражу до 17 сентября.
