ДБР: У Кривому розі нацгвардієць на смерть збив дитину на пішохідному переході
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії, який, за інформацією слідства, 18 жовтня на смерть збив дитину на пішохідному переході у Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба відомства.
Згідно з попередніми даними, фігурант не зупинився на сигнал світлофора, що забороняє рух, і збив хлопчика 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході.
"Через отримані травми дитина загинула. [...] Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані", – йдеться у публікації.
У межах розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну і трасологічну (дослідження слідів).
Військовослужбовцю НГУ повідомили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Максимальне передбачене покарання – 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.
Суспільне повідомило, що суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою до 16 грудня без права на внесення застави.
Адвокат чоловіка, Михайло Бабаліч, заявив на суді, що мотивів переховуватись у підозрюваного немає і просив про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
"Він має дружину, також має двох дітей – неповнолітнього сина, який також мешкає з ним, а також 16-річну доньку. Уся його родина мешкає в Кривому Розі. Дана обставина вказує на відсутність мотивів і необхідності переховуватись від слідства та органів суду", – сказав адвокат.
Водночас сам підозрюваний, Руслан Корень, заявив, що хоче попросити пробачення у матері загиблої дитини, зазначивши, що збирається пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та оформити інвалідність, яку отримав під час бойових дій. За його словами, він планує передати 800 000 грн допомоги від держави родині 13-річного хлопчика як матеріальну й моральну компенсацію.
"Я добровольцем пішов у 2022 році й не маю наміру десь переховуватись і зараз. Хочу також просити вибачення перед матір'ю загиблого хлопчика й відшкодувати затрати їхні на поховання, якщо вони дозволять", – розповів Корень.
