ДБР: У Кривому розі нацгвардієць на смерть збив дитину на пішохідному переході

Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії, який, за інформацією слідства, 18 жовтня на смерть збив дитину на пішохідному переході у Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба відомства.

Згідно з попередніми даними, фігурант не зупинився на сигнал світлофора, що забороняє рух, і збив хлопчика 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході.

"Через отримані травми дитина загинула. [...] Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані", – йдеться у публікації.

У межах розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну і трасологічну (дослідження слідів).

Військовослужбовцю НГУ повідомили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Максимальне передбачене покарання – 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Суспільне повідомило, що суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою до 16 грудня без права на внесення застави.

Адвокат чоловіка, Михайло Бабаліч, заявив на суді, що мотивів переховуватись у підозрюваного немає і просив про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Він має дружину, також має двох дітей – неповнолітнього сина, який також мешкає з ним, а також 16-річну доньку. Уся його родина мешкає в Кривому Розі. Дана обставина вказує на відсутність мотивів і необхідності переховуватись від слідства та органів суду", – сказав адвокат.

Водночас сам підозрюваний, Руслан Корень, заявив, що хоче попросити пробачення у матері загиблої дитини, зазначивши, що збирається пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та оформити інвалідність, яку отримав під час бойових дій. За його словами, він планує передати 800 000 грн допомоги від держави родині 13-річного хлопчика як матеріальну й моральну компенсацію.

"Я добровольцем пішов у 2022 році й не маю наміру десь переховуватись і зараз. Хочу також просити вибачення перед матір'ю загиблого хлопчика й відшкодувати затрати їхні на поховання, якщо вони дозволять", – розповів Корень.

Фото: ДБР

Фото: ДБР