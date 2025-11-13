Суд вынес приговор водителю Land Rover в деле о ДТП на Майдане пятилетней давности
Водитель Land Rover, который потерял сознание за рулем и совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в октябре 2020-го, приговорен к шести годам лишения свободы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
71-летний водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли двое пешеходов.
Действия водителя квалифицированы по статье о нарушении ПДД, повлекшем гибель нескольких лиц.
Прокуратура не называет имени осужденного, однако УП в 2020-м, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писала, что водитель – Юрий Назаренко, который работал в Нацкомиссии по ценным бумагам. В ведомстве он проработал до 2014 года.
- ДТП произошло 30 октября 2020 года. На тот момент 66-летний водитель Land Rover не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.
- В результате аварии погибли две женщины – 1941 и 1990 года рождения, еще три человека, в частности пятимесячный ребенок, были госпитализированы.
