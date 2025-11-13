Суд виніс вирок водію Land Rover у справі про резонансну ДТП на Майдані п’ятирічної давнини
Водія Land Rover, який втратив свідомість за кермом та скоїв смертельну ДТП на Майдані Незалежності у жовтні 2020-го, засуджено до шести років позбавлення волі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів.
Дії водія кваліфіковано за статтею про порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб.
Прокуратура не називає імені засудженого, однак УП у 2020-му, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, писала, що водій – Юрій Назаренко, який працював у Нацкомісії з цінних паперів. У відомстві він пропрацював до 2014 року.
- ДТП сталася 30 жовтня 2020 року. На той момент 66-річний водій Land Rover не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив пішоходів, після чого врізався у зупинку громадського транспорту.
- Внаслідок аварії загинули дві жінки – 1941 та 1990 року народження, ще троє людей, зокрема п'ятимісячну дитину, було госпіталізовано.
