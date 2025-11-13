Суд виніс вирок водію Land Rover у справі про резонансну ДТП на Майдані п’ятирічної давнини

Через п'ять років після смертельної аварії тепер вже 71-річному водію Land Rover присудили тюремний строк

Фото: Київська прокуратура

Водія Land Rover, який втратив свідомість за кермом та скоїв смертельну ДТП на Майдані Незалежності у жовтні 2020-го, засуджено до шести років позбавлення волі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів.

Дії водія кваліфіковано за статтею про порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб.

Прокуратура не називає імені засудженого, однак УП у 2020-му, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, писала, що водій – Юрій Назаренко, який працював у Нацкомісії з цінних паперів. У відомстві він пропрацював до 2014 року.