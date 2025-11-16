Во время сопровождения кортежа Вэнса произошла авария: полицейский в критическом состоянии

Джей Ди Вэнс (Фото: Annabelle Gordon / EPA)

Вечером в пятницу, 14 ноября, во время сопровождения кортежа вице-президента США Джей Ди Вэнса произошла авария – критические травмы получил местный полицейский, передает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в городе Меривиль в Теннесси. В аварию попали местный правоохранитель Джастин Браун и полицейский штата.

Управление полиции Меривиля сообщило, что граждане, находившиеся на месте происшествия, "немедленно оказали неотложную первую помощь".

"Мы никогда не сможем достаточно поблагодарить тех людей, чья быстрая реакция спасла вчера вечером жизнь офицера Брауна. Вы настоящие герои", – заявил начальник ведомства.

Брауна доставили в больницу в критическом состоянии, и в субботу утром ему сделали операцию.

В департаменте безопасности Теннесси добавили, что карета скорой, которая была частью кортежа, также остановилась и оказала офицеру немедленную медицинскую помощь.

Кроме этого, парамедики осмотрели полицейского штата, который также попал в аварию. Его не госпитализировали.

Спикер Секретной службы США, которая занимается охраной топ-чиновников и их семей, подтвердила медиа, что в кортеже был вице-президент Вэнс.

Она отметила, что ведомство "внимательно следит" за этой серьезной аварией.

Чиновница подчеркнула, что "лица, которые находились под охраной, не пострадали в результате этого инцидента", и добавила: "Наши мысли с этими офицерами, их семьями и их ведомствами".