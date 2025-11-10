В Словакии столкнулись пассажирские поезда: десятки пострадавших – фото, видео
В Словакии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего десятки людей получили ранения. Об этом сообщает Aktuality.sk.
Вечером 9 ноября столкнулись поезда Tatran 620, который должен был прибыть в Братиславу в 19:33 (18:33 по киевскому времени), и Rex 1814 из Нитры, который прибыл в Братиславу в 19:36 (18:36 по Киеву).
Столкновение произошло вблизи города Пезинок Братиславского края.
После аварии 11 пострадавших доставили в больницу в Братиславе, еще десятки людей получили легкие травмы. Всего в транспорте было около 800 человек, и оба поезда, по словам министра внутренних дел Матуша Эштока, были "полны студентов".
Машинистов проверили на содержание алкоголя и наркотиков в крови – результаты отрицательные. Причины столкновения будут расследовать полиция в сотрудничестве со Словацкой железной дорогой.
