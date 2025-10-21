В Польше автобус столкнулся с военной колонной США – фото

Из-за аварии в Великопольском воеводстве пострадали трое солдат и водитель автобуса

Фото: Пожарная служба Польши

Вечером 20 октября в Польше автобус столкнулся с колонной американских военных транспортных средств – есть пострадавшие, передаёт медиа RMF24 со ссылкой на профильные службы.

Авария произошла в городе Бук в Великопольском воеводстве на автомагистрали А2 в направлении столицы страны Варшавы.

"Произошло столкновение автобуса с американской военной колонной, в которой двигались автомобили Hummer. Один человек был заблокирован в транспортном средстве. Пострадали трое американских солдат и одно гражданское лицо, водитель автобуса", – передает медиа со ссылкой на дежурного пожарной службы воеводства.

В результате ДТП заблокирована одна полоса движения в направлении Варшавы.

Пока неизвестно, сколько транспортных средств было в американской военной колонне.

