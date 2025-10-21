В Польше автобус столкнулся с военной колонной США – фото
Вечером 20 октября в Польше автобус столкнулся с колонной американских военных транспортных средств – есть пострадавшие, передаёт медиа RMF24 со ссылкой на профильные службы.
Авария произошла в городе Бук в Великопольском воеводстве на автомагистрали А2 в направлении столицы страны Варшавы.
"Произошло столкновение автобуса с американской военной колонной, в которой двигались автомобили Hummer. Один человек был заблокирован в транспортном средстве. Пострадали трое американских солдат и одно гражданское лицо, водитель автобуса", – передает медиа со ссылкой на дежурного пожарной службы воеводства.
В результате ДТП заблокирована одна полоса движения в направлении Варшавы.
Пока неизвестно, сколько транспортных средств было в американской военной колонне.
- 13 октября в Словакии столкнулись два скоростных поезда, в результате чего пострадало около 100 человек.
- 19 октября в Гонконге грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Emirates при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с наземным транспортом и частично приземлился в море, погибли двое работников аэропорта.
