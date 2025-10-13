В Словакии столкнулись два скоростных поезда. Пострадали около 100 человек – фото, видео

Фото: facebook.com/policiaslovakia

В Словакии 13 октября вблизи села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы столкнулись два скоростных поезда, в результате чего пострадали около 100 человек. Об этом сообщает Оперативный центр экстренной медицинской помощи и министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток.

По данным Оперативного центра, к спасательной операции присоединились семь машин скорой помощи и три спасательных вертолета.

По текущей информации, спасатели оказали медицинскую помощь 74 людям на месте происшествия, из которых 34 человека были доставлены в ближайшие больницы, 59 человек получили легкие травмы, 11 человек – травмы средней тяжести, а четверо – тяжелые.

Как сообщил министр внутренних дел Матуш Эшток, инцидент произошел из-за человеческого фактора. Один из машинистов, вероятно, не уступил дорогу другому поезду.

Университетская больница Луи Пастера в Кошице активировала травматологический план из-за большого количества пострадавших. Один пациент с тяжелыми травмами находится в операционной.

Информации о погибших нет.