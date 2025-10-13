У Словаччині зіштовхнулися два швидкісні потяги. Постраждало близько 100 людей – фото, відео

Потяги зіштовхнулися 13 жовтня, ймовірно, через людський фактор, повідомив міністр внутрішніх справ Словаччини

Фото: facebook.com/policiaslovakia

У Словаччині 13 жовтня поблизу села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви зіштовхнулися два швидкісні потяги, унаслідок чого постраждало близько 100 осіб. Про це повідомляє Оперативний центр екстреної медичної допомоги та міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток.

За даними Оперативного центру, до рятувальної операції долучилися сім машин швидкої допомоги та три рятувальні вертольоти.

За поточною інформацією, рятувальники надали медичну допомогу 74 людям на місці події, з яких 34 особи були доставлені до найближчих лікарень, 59 осіб отримали легкі травми, 11 осіб – травми середньої тяжкості, а четверо – тяжкі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Матуш Ешток, інцидент стався через людський фактор. Один із машиністів, імовірно, не поступився дорогою іншому потягу.

Університетська лікарня Луї Пастера в Кошице активувала травматологічний план через велику кількість постраждалих. Один пацієнт із тяжкими травмами перебуває в операційній.

Інформації про загиблих наразі немає.