У Польщі автобус зіштовхнувся з військовою колоною США – фото
Увечері 20 жовтня у Польщі автобус зіштовхнувся з колоною американських військових транспортних засобів – є постраждалі, передає медіа RMF24 з посиланням на профільні служби.
Аварія відбулась у місті Бук у Великопольському воєводстві на автомагістралі А2 у напрямку столиці країни Варшави.
"Сталося зіткнення автобуса з американською військовою колоною, в якій рухалися автомобілі Hummer. Одна людина була заблокована в транспортному засобі. Постраждали троє американських солдатів і одна цивільна особа, водій автобуса", – передає медіа з посиланням на чергового пожежної служби воєводства.
Унаслідок ДТП заблоковано одну смугу руху у напрямку Варшави.
Наразі невідомо, скільки транспортних засобів було в американській військовій колоні.
