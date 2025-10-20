В аеропорту Гонконгу "Boeing" з’їхав зі злітної смуги у море, загинули люди – відео

Boeing 747 посадка в аеропорту Гонконгус (Фото: Depositphotos)

В Гонконгу вантажний літак Boeing 747 авіакомпанії Emirates під час заходу на посадку викотився за межі злітно-посадкової смуги, зіштовхнувся з наземним транспортом і частково приземлився у море. Внаслідок чого загинули двоє працівників аеропорту. Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Інцидент трапився близько 03:50 ранку за місцевим часом (22:05 за київським часом). За даними поліції, вантажний літак, що виконував рейс EK9788 з Дубая, з'їхав з північної злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Гонконгу та врізався в автомобіль патрульної служби безпеки.

В адміністрації аеропорту наголошують, що автомобіль служби безпеки, який затонув після удару літака, "був абсолютно не поруч зі злітно-посадковою смугою", а за огорожею, патрулюючи чотирикілометрову північну берегову смугу.

За словами головного авіадиспетчера Департаменту цивільної авіації Веслі Юнга, літак не подавав жодного аварійного сигналу. Аеропорт також намагався зв'язатися з пілотом по радіо, але відповіді не отримав.

Спочатку двох чоловіків 30 та 41 року, які перебували в наземному транспортному засобі, вважали зниклими безвісти. Згодом, о 05:55 рятувальники підтвердили смерть молодшого на місці події, а старший помер о 06:26 ранку вже в лікарні Північного Лантау.

Усі четверо членів екіпажу літака залишилися неушкодженими.

Внаслідок інциденту північну злітно-посадкову смугу аеропорту тимчасово закрили, південна й центральна злітно-посадкові смуги аеропорту Гонконгу залишаються в робочому стан.

Поліція не виключає відкриття кримінальної справи. Головний слідчий з питань аварій і безпеки управління з розслідування авіаційних подій Ман Ка-чай каже, що розслідування причин аварії торкнеться як перевірки систем літака, його технічного обслуговування, експлуатації так і погодних умов та стану злітно-посадкової смуги.

Впродовж понеділка скасують 12 вантажних рейсів.

