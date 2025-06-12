Літак національного перевізника Air India з понад двома сотнями пасажирами на борту розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії, передає видання HIndustan Times.

Місцеві телеканали поширюють кадри з місця катастрофи – на них видно густий чорний дим, що підіймається з летовища.

За даними медіа, на борту перебувало 242 пасажири.

Air India повідомила, що літак рейсу AI171 слідував з Ахмедабаду до Лондону (аеропорт Гатвік), з судном стався інцидент, його деталі з'ясовуються.

ОНОВЛЕНО. Air India повідомила, що постраждалих доставляють до найближчих лікарень. На борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, громадянин Канади та сім громадян Португалії.

У мережі ширяться відео і фото, як стверджується, з моментом та наслідками катастрофи:

Керівник Генерального директорату цивільної авіації Індії Фаїз Ахмед повідомив, що літак злетів о 13:38 за місцевим часом (11:38 за українським) і розбився за п'ять хвилин.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах поговорив з керівником уряду, Бхупендрой Пателем, главою МВС та комісаром поліцїї штату Ґуджарат, де сталася катастрофа, й запевнив у допомозі з боку центральної влади.

Після інциденту аеропорт Ахмедабаду зачинили.

Летовище розташовано у межах міста:

  • 23 травня в американському Сан-Дієго літак упав на житловий будинок, загинули шестеро людей на борту. 
  • 9 червня у США легкомоторний літак на борту впав у Тихий океан, загинули шестеро пасажирів.
авіакатастрофаІндія