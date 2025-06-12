Літак національного перевізника Air India з понад двома сотнями пасажирами на борту розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії, передає видання HIndustan Times.

Місцеві телеканали поширюють кадри з місця катастрофи – на них видно густий чорний дим, що підіймається з летовища.

За даними медіа, на борту перебувало 242 пасажири.

Air India повідомила, що літак рейсу AI171 слідував з Ахмедабаду до Лондону (аеропорт Гатвік), з судном стався інцидент, його деталі з'ясовуються.

ОНОВЛЕНО. Air India повідомила, що постраждалих доставляють до найближчих лікарень. На борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, громадянин Канади та сім громадян Португалії.

У мережі ширяться відео і фото, як стверджується, з моментом та наслідками катастрофи:

Tragic

AI Ahmbd -London crashes

London bound AI 171 Boeing 787



*plane crashed into under construction buil

*ahmedabad airport air india plane crash* ahmedabad civil hospital on high alert



As per local police more than 200ppl feared on board.

Plan crashes soon after take off… pic.twitter.com/O839kEHeR4 — Anand Narasimhan🇮🇳 (@AnchorAnandN) June 12, 2025

#BREAKING: Video of Air India flight #AI171 Boeing 787-8 Dreamliner (VT-ANB) at the crash site. pic.twitter.com/oChQByfztN — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 12, 2025

Керівник Генерального директорату цивільної авіації Індії Фаїз Ахмед повідомив, що літак злетів о 13:38 за місцевим часом (11:38 за українським) і розбився за п'ять хвилин.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах поговорив з керівником уряду, Бхупендрой Пателем, главою МВС та комісаром поліцїї штату Ґуджарат, де сталася катастрофа, й запевнив у допомозі з боку центральної влади.

Після інциденту аеропорт Ахмедабаду зачинили.

Летовище розташовано у межах міста: