Літак національного перевізника Air India з понад двома сотнями пасажирами на борту розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії, передає видання HIndustan Times.

Місцеві телеканали поширюють кадри з місця катастрофи – на них видно густий чорний дим, що підіймається з летовища.

За даними медіа, на борту перебувало 242 пасажири.

Air India повідомила, що літак рейсу AI171 слідував з Ахмедабаду до Лондону (аеропорт Гатвік), з судном стався інцидент, його деталі з'ясовуються.

ОНОВЛЕНО. Air India повідомила, що постраждалих доставляють до найближчих лікарень. На борту перебувало 242 пасажири та члени екіпажу: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, громадянин Канади та сім громадян Португалії.

У мережі ширяться відео і фото, як стверджується, з моментом та наслідками катастрофи:

Tragic

AI Ahmbd -London crashes

London bound AI 171 Boeing 787



*plane crashed into under construction buil

*ahmedabad airport air india plane crash* ahmedabad civil hospital on high alert



As per local police more than 200ppl feared on board.

Plan crashes soon after take off… pic.twitter.com/O839kEHeR4