У США легкомоторний літак з шістьма пасажирами на борту впав у Тихий океан

Інформації про виявлення людей наразі не надходило

Літак (Ілюстративне фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

Спеціальні служби розшукують шістьох людей, які перебували на борту літака Cessna 414, що розбився в Тихому океані західніше міста Сан-Дієго. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на берегову охорону США.

Літак розбився в неділю, 8 червня, близько 12:30 за місцевим часом біля узбережжя півострова Пойнт-Лома.

Національна рада з питань безпеки на транспорті розслідує причину авіакатастрофи.

За даними берегової охорони, поле уламків було виявлено біля узбережжя в районі, де глибина становить близько 200 футів (60 метрів).

Медіа Los Angeles Times уточнило, що до пошуків долучили повітряні та морські екіпажі берегової охорони, патрулі митної та прикордонної охорони, катери поліції порту Сан-Дієго, а також рятувальників.

Інформації про виявлення людей наразі не надходило.

11 квітня 2025 року у Нью-Йорку розбився екскурсійний гелікоптер, на борту якого було п'ятеро іспанських туристів і пілот. Усі вони загинули.

23 травня повідомлялося, що у Сан-Дієго літак упав на житловий будинок, загинули шестеро людей на борту.