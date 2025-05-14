У Японії зазнав аварії навчальний літак Сил самооборони з людьми – фото
У Японії зазнав катастрофи літак Сил самооборони – впав у озеро. На борту, за попередніми даними, були двоє людей, їх доля невідома, повідомляють Newsdig, NHK та Reuters.
Повідомлення про те, що в ставок Ірука в місті Інуяма, префектурі Айті, впало щось схоже на літак і було чути, попередньо, вибух, надійшли в поліцію і пожежну охорону близько 15:10 (09:10 за київським часом).
Головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі підтвердив, що це був навчальний літак Сил самооборони, який зазнав аварії після зльоту з військової бази Комакі в центральній Японії. У Міноборони країни заявили, що йдеться про літак Т-4.
Представник пожежної служби міста Інуяма повідомив агентству Reuters, що на борту літака, ймовірно, було двоє людей.
З авіабази Хамамацу до місця аварії прямує пошуковий літак. Неназвані співрозмовники повідомили Newsdig, що, ймовірно, літак, що впав, нещодавно був відремонтований на авіабазі Комакі.
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