В Японии потерпел крушение учебный самолет Сил самообороны с людьми – фото
В Японии потерпел крушение самолет Сил самообороны – упал в озеро. На борту, по предварительным данным, было два человека, их судьба неизвестна, сообщают Newsdig, NHK и Reuters.
Сообщения о том, что в пруд Ирука в городе Инуяма, префектуре Айти, упало что-то похожее на самолет и был слышен, предварительно, взрыв, поступили в полицию и пожарную охрану около 15:10 (09:10 по Киеву).
Главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси подтвердил, что это был учебный самолет Сил самообороны, который потерпел крушение после взлета с военной базы Комаки в центральной Японии. В Минобороны страны заявили, что речь о самолете Т-4.
Представитель пожарной службы города Инуяма сообщил агентству Reuters, что на борту самолета, вероятно, находилось два человека.
С авиабазы Хамамацу к месту крушения направляется поисковый самолет. Неназванные собеседники сообщили Newsdig, что, предположительно, упавший самолет недавно был отремонтирован на авиабазе Комаки.
- 7 апреля в Японии медицинский вертолет упал в море, погибли три человека.
- 11 апреля в Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, погибла семья с детьми и пилот. 14 апреля стало известно, что компания-оператор немедленно прекращает работу после аварии.
- 7 мая сообщалось, что в Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот катапультировался.