В Японии потерпел крушение учебный самолет Сил самообороны с людьми – фото

Ведутся поиски самолета и двух человек, которые были на борту

Самолет Т-4 (Иллюстративное фото: wikipedia)

В Японии потерпел крушение самолет Сил самообороны – упал в озеро. На борту, по предварительным данным, было два человека, их судьба неизвестна, сообщают Newsdig, NHK и Reuters.

Сообщения о том, что в пруд Ирука в городе Инуяма, префектуре Айти, упало что-то похожее на самолет и был слышен, предварительно, взрыв, поступили в полицию и пожарную охрану около 15:10 (09:10 по Киеву).

Фото: newsdig

Главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси подтвердил, что это был учебный самолет Сил самообороны, который потерпел крушение после взлета с военной базы Комаки в центральной Японии. В Минобороны страны заявили, что речь о самолете Т-4.

Представитель пожарной службы города Инуяма сообщил агентству Reuters, что на борту самолета, вероятно, находилось два человека.

С авиабазы Хамамацу к месту крушения направляется поисковый самолет. Неназванные собеседники сообщили Newsdig, что, предположительно, упавший самолет недавно был отремонтирован на авиабазе Комаки.