В США легкомоторный самолет с шестью пассажирами на борту упал в Тихий океан

Информации об обнаружении людей пока не поступало

Самолет (Иллюстративное фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)

Специальные службы разыскивают шесть человек, которые находились на борту разбившегося в Тихом океане самолета Cessna 414 западнее города Сан-Диего. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану США.

Самолет разбился в воскресенье, 8 июня, около 12:30 по местному времени у побережья полуострова Пойнт-Лома.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследует причину авиакатастрофы.

По данным береговой охраны, поле обломков было обнаружено у побережья в районе, где глубина составляет около 200 футов (60 метров).

Медиа Los Angeles Times уточнило, что к поискам приобщили воздушные и морские экипажи береговой охраны, патрули таможенной и пограничной охраны, катера полиции порта Сан-Диего, а также спасателей.

Информации об обнаружении людей пока не поступало.

11 апреля 2025 года в Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, на борту которого находились пятеро испанских туристов и пилот. Все они погибли.

23 мая сообщалось, что в Сан-Диего самолет упал на жилой дом, погибли шесть человек на борту.