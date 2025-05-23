В Сан-Диего самолет упал на жилой дом, погибли шесть человек на борту – фото

Место падения самолета (Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA)

Частный самолет, на борту которого находился агент по поиску музыкальных талантов Дэйв Шапиро и еще пять человек, упал на жилой дом в районе Сан-Диего. Жители дома спаслись, пассажиры и пилот самолета числятся погибшими. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, самолет из-за туманной погоды сначала врезался в линию электропередач, а затем упал на жилой дом. Он не долетел до аэродрома чуть больше 3 километров.

Супруги, проживавшие в доме, в который врезался самолет, успели спастись.

Из-за разлива авиационного топлива на месте падения самолета произошел масштабный пожар: пострадали более 10 домов и сгорели более 12 автомобилей.

Жертв на земле нет, но восемь человек доставили в больницу с отравлением дымом и травмами, не угрожающими жизни.

По данным Федерального управления гражданской авиации, на борту самолета находились шесть человек. Власти все еще проверяют место происшествия и изымают тела, прежде чем обнародовать официальное количество и идентифицировать погибших, хотя, как считается, на борту самолета нет ни одного живого.

По меньшей мере 100 жителей района были эвакуированы.

Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA

Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA

Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA