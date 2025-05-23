У Сан-Дієго літак упав на житловий будинок, загинули шестеро людей на борту – фото
Приватний літак, на борту якого перебував агент із пошуку музичних талантів Дейв Шапіро та ще п'ятеро людей, упав на житловий будинок у районі Сан-Дієго. Мешканці будинку врятувалися, пасажири та пілот літака вважаються загиблими. Про це повідомляє Associated Press.
Як зазначає агенція, літак через туманну погоду спочатку врізався в лінію електропередач, а потім впав на житловий будинок. Він не долетів до аеродрому трохи більше за 3 кілометри.
Подружжя, яке мешкало у будинку, в який врізався літак, встигло врятуватися.
Через розлив авіаційного палива на місці падіння літака сталася масштабна пожежа: постраждали понад 10 будинків і згоріли понад 12 автомобілів.
Жертв на землі немає, але вісьмох доставили до лікарні з отруєнням димом і травмами, що не загрожують життю.
За даними Федерального управління цивільної авіації, на борту літака перебувало шестеро людей. Влада все ще перевіряє місце події та вилучає тіла, перш ніж оприлюднити офіційну кількість та ідентифікувати загиблих, хоча, як вважається, на борту літака немає жодного живого.
Щонайменше 100 мешканців району було евакуйовано.
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