Самолет национального перевозчика Air India с более чем двумя сотнями пассажирами на борту разбился в аэропорту города Ахмедабад на западе Индии, передает издание HIndustan Times.

Местные телеканалы распространяют кадры с места катастрофы – на них виден густой черный дым, поднимающийся из аэропорта.

По данным медиа, на борту находились 242 пассажира.

Air India сообщила, что самолет рейса AI171 следовал из Ахмедабада в Лондон (аэропорт Гатвик), с судном произошел инцидент, его детали выясняются.

ОБНОВЛЕНО. Air India сообщила, что пострадавших доставляют в ближайшие больницы. На борту находилось 242 пассажира и члена экипажа: 169 граждан Индии, 53 гражданин Великобритании, гражданин Канады и семь граждан Португалии.

В сети распространяются видео и фото, как утверждается, с моментом и последствиями катастрофы:

Как при местной полиции более 200ppl представлены на борту.

