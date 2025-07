Падіння літака у Бангладеш. Відомо про щонайменше 27 загиблих, ще 170 постраждало

Кількість загиблих внаслідок падіння літака Військово-повітряних сил (ВПС) Бангладешу на навчальний заклад зросла до 27 осіб. Про це повідомляє BBC.

Серед 27 загиблих близько 17 дітей. Такожщонайменше 170 осіб отримали поранення.

Більшість постраждалих, як повідомив один з місцевих лікарів, діти від 10 до 15 років. Багато хто з них отримав опіки від авіаційного палива.

До лікарні були доставлені понад 50 людей, багато з них перебувають у критичному стані.

За даними Збройних сил Бангладешу, авіакатастрофа сталась через механічні несправностіпісля зльоту тренувального літака, який виконував навчальне завдання.

Літак F-7 вилетів з авіабази ВПС у столиці Дакка близько о 10:00 за київським часом й вже незабаром впав у районі Уттара. Пілот, який теж загинув у авіакатастрофі, намагався скерувати літак в менш населену місцевість міста.

Bangladesh Air Force F-7BGI training jet crashes in Uttara near Milestone College



Pilot Flt Lt Tauqir killed, several civilians injured.



Rescue operations underway.



~ 🇧🇩 Bangladeshi Media pic.twitter.com/DAYWCvi2wo