У Бангладеш навчальний літак впав на кампус коледжу – відео

У понеділок, 21 липня, навчальний літак Військово-повітряних сил Бангладеш впав на навчальний заклад, відомо про одного загиблого. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на пожежну службу країни.

У результаті падіння літака на кампус коледжу у столиці Бангладеш, місті Дакка, загинула одна людина. Інцидент стався в районі Уттара на півночі Дакки.

"Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (07:06 за Гринвічем)", – йдеться у повідомленні.

На відео від очевидців видно велику пожежу біля газону, з якої в небо здіймався густий стовп диму.

Лікар Національного інституту опікової та пластичної хірургії повідомив журналістам, що понад 50 людей, зокрема діти та дорослі, були ушпиталені з опіками.

Голова тимчасового уряду Бангладеш Мухаммад Юнус заявив, що будуть вжиті "необхідні заходи" для розслідування причини аварії та "забезпечення всілякої допомоги".

"Втрати, яких зазнали Повітряні сили... студенти, батьки, вчителі та персонал, а також інші постраждалі в цій аварії, є непоправними", – додав він.

Агентство Associated Press уточнило, що літак впав на кампус школи Milestone та коледжу, де учні складали тести або відвідували звичайні заняття.

BREAKING: Bangladesh Air Force F-7BGI training jet crashes in Uttara near Milestone College



Pilot Flt Lt Tauqir killed, several civilians injured.



Rescue operations underway.



~ Bangladeshi Media pic.twitter.com/DAYWCvi2wo