Смертельна авіакатастрофа Boeing в Індії: Двигуни раптово перестали отримувати паливо

Чому саме система припинила подавати паливо – все ще невідомо, розслідування продовжується

Авіакатастрофа (Фото: EPA/RAJAT GUPTA)

Встановлено попередню причину аварії літака Air India, який розбився 12 червня неподалік аеропорту Ахмадабада. Через три секунди після зльоту обидва двигуни одночасно припинили подачу палива, сказано у звіті Бюро з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB).

За даними бортового самописця ("чорної скриньки"), обидва перемикачі управління подачею палива літака раптово перейшли з положення "робота" в положення "відключення". Через це на швидкості 333 км/год. Boeing 787 Dreamliner повністю втратив потужність, що призвело до падіння і загибелі 260 людей – тільки одному пасажиру вдалося вижити.

Також у звіті навели розшифровку "чорної скриньки", на якій чути, як один пілот запитує, навіщо його напарник перекрив подачу палива. Однак другий пілот відповів, що не робив цього. Літаком керували капітан Суміт Сабхарвал та другий пілот Клайв Кундар – обидва мають близько 19 000 годин нальоту.

Після раптового відключення перемикачі подачі палива повернулися у нормальне положення, що запустило процес повторного запуску двигунів. Один із них зміг відновити тягу, але не зміг зупинити уповільнення літака.

Розслідуванню на даному етапі не зрозуміло, через що система подачі палива перестала працювати.

"Чи відбулося скидання системи управління? І якщо це зробив один із пілотів, то чому?", – зазначив американський авіаційний експерт Ентоні Брікхаус.

У попередньому звіті не вказано винних і не надано рекомендації виробнику літаків Boeing або GE Aerospace, а також виробнику двигунів GEnx-1B. Розслідування продовжується.