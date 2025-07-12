Смертельная авиакатастрофа Boeing в Индии: Двигатели внезапно перестали получать топливо

Почему именно система прекратила подавать топливо – все еще неизвестно, расследование продолжается

Авиакатастрофа (Фото: EPA/RAJAT GUPTA)

Установлена предварительная причина крушения самолета Air India, который разбился 12 июня недалеко от аэропорта Ахмадабада. Через три секунды после взлета оба двигателя одновременно прекратили подачу топлива, сказано в отчете Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB).

По данным бортового самописца ("черного ящика"), оба переключателя управления подачей топлива самолета внезапно перешли из положения "работа" в положение "отключение". Из-за этого на скорости 333 км/ч Boeing 787 Dreamliner полностью утратил мощность, что привело к падению и гибели 260 человек – только одному пассажиру удалось выжить.

Также в отчете привели расшифровку "черного ящика", на которой слышно, как один пилот спрашивает, зачем его напарник перекрыл подачу топлива. Однако второй пилот ответил, что не делал этого. Самолетом управляли капитан Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундар – оба имеют около 19 000 часов налета.

После внезапного отключения переключатели подачи топлива вернулись в нормальное положение, что запустило процесс повторного запуска двигателей. Один из них смог восстановить тягу, но не смог обратить вспять замедление самолета.

Расследованию на данном этапе не ясно, из-за чего система подачи топлива перестала работать.

"Произошел ли сброс системы управления? И если это сделал один из пилотов, то почему?", – отметил американский авиационный эксперт Энтони Брикхаус.

В предварительном отчете не указаны виновные и не даны рекомендации производителю самолётов Boeing или GE Aerospace, а также производителю двигателей GEnx-1B. Расследование продолжается.