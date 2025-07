В Бангладеш учебный самолет упал на кампус колледжа – видео

В понедельник, 21 июля, учебный самолет Военно-воздушных сил Бангладеш упал на учебное заведение, известно об одном погибшем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу страны.

В результате падения самолета на кампус колледжа в столице Бангладеш, городе Дакка, погиб один человек. Инцидент произошел в районе Уттара на севере Дакки.

"Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (07:06 по Гринвичу)", — говорится в сообщении.

На видео от очевидцев видно большой пожар возле газона, с которого в небо поднимался густой столб дыма.

Врач Национального института ожоговой и пластической хирургии сообщил журналистам, что более 50 человек, в том числе дети и взрослые, были госпитализированы с ожогами.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус заявил, что будут приняты "необходимые меры" для расследования причины аварии и "обеспечения всевозможной помощи".

"Потери, которые понесли Воздушные силы... студенты, родители, учителя и персонал, а также другие пострадавшие в этой аварии, являются непоправимыми", – добавил он.

Агентство Associated Press уточнило, что самолет упал на кампус школы Milestone и колледжа, где учащиеся сдавали тесты или посещали обычные занятия.

