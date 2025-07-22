Падение самолета в Бангладеше. Известно о по меньшей мере 27 погибших, еще 170 пострадали
Количество погибших в результате падения самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Бангладеша на учебное заведение возросло до 27 человек. Об этом сообщает BBC.
Среди 27 погибших около 17 детей. Такжепо меньшей мере 170 человек получили ранения.
Большинство пострадавших, как сообщил один из местных врачей, дети в возрасте от 10 до 15 лет. Многие из них получили ожоги от авиационного топлива.
В больницу были доставлены более 50 человек, многие из них находятся в критическом состоянии.
По данным Вооруженных сил Бангладеша, авиакатастрофа произошла из-за механических неисправностейпосле взлета тренировочного самолета, который выполнял учебное задание.
Самолет F-7 вылетел с авиабазы ВВС в столице Дакка около 10:00 по киевскому времени и уже вскоре упал в районе Уттара. Пилот, который тоже погиб в авиакатастрофе, пытался направить самолет в менее населенную местность города.
BREAKING: Учебный самолет F-7BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре возле колледжа Milestone- Defence Index (@Defence_Index) 21 июля 2025 г
Пилот лейтенант Таукир убит, несколько гражданских лиц ранены.
Проводятся спасательные операции.
~ 🇧🇩 Бангладешские СМИ pic.twitter.com/DAYWCvi2wo
Те же бангладешцы смеются над Ахмедабадской авиакатастрофой Карма Бумеранга. #Бангладеш pic.twitter.com/5EOk1FgxTS- Divyaaa 🇮🇳❤ (@DivyaaaNationa1) 21 июля 2025 г
- 12 июня самолет национальной авиакомпании Air India столкнулся с общежитиями. На борту было 242 человека, из которых 12 членов экипажа. Удалось выжить только одному пассажиру – 40-летнему гражданину Великобритании. На земле из-за авиакатастрофы погибли еще 19 человек.
- 21 июля учебный самолет Военно-воздушных сил Бангладеш упал на учебное заведение. Сначала было известно об одном погибшем. Впоследствии стало известно, что жертвами аварии стали почти два десятка человек.
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