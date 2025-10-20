В аэропорту Гонконга "Boeing" съехал со взлетной полосы в море, погибли люди – видео

Boeing 747 посадка в аэропорту Гонконгус (Фото: Depositphotos)

В Гонконге грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Emirates при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с наземным транспортом и упал в море. В результате чего погибли двое работников аэропорта. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел около 03:50 утра по местному времени (22:05 по киевскому времени). По данным полиции, грузовой самолет, выполнявший рейс EK9788 из Дубая, съехал с северной взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга и врезался в автомобиль патрульной службы безопасности.

В администрации аэропорта отмечают, что автомобиль службы безопасности, который затонул после удара самолета, "был абсолютно не рядом со взлетно-посадочной полосой" и находился за ограждением, патрулируя четырехкилометровую северную береговую полосу.

По словам главного авиадиспетчера Департамента гражданской авиации Уэсли Юнга, самолет не подавал ни одного аварийного сигнала. Аэропорт также пытался связаться с пилотом по радио, но ответа не получил.

Сначала двух мужчин 30 и 41 года, которые находились в наземном транспортном средстве, считали пропавшими без вести. Впоследствии, в 05:55 спасатели подтвердили смерть младшего на месте происшествия, а старший умер в 06:26 утра уже в больнице Северного Лантау.

Все четверо членов экипажа самолета остались невредимыми.

В результате инцидента северную взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли, южная и центральная взлетно-посадочные полосы аэропорта Гонконга остаются в рабочем состоянии.

Полиция не исключает открытия уголовного дела. Главный следователь по вопросам аварий и безопасности управления по расследованию авиационных происшествий Ман Ка-чай говорит, что расследование причин аварии коснется как проверки систем самолета, его технического обслуживания, эксплуатации так и погодных условий и состояния взлетно-посадочной полосы.

В течение понедельника отменят 12 грузовых рейсов.

Два наземных экипажа погибли в HKIA, когда зарегистрированный Emirates 747 покинул взлетно-посадочную полосу и упал в море.https://t.co/35eveK3nlf https://t.co/GNIZOY08Wm pic.twitter.com/rdiYKkd1aZ - Аарон Буш (@tripperhead) 20 октября 2025 г