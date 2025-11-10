У Словаччині зіштовхнулися пасажирські поїзди: десятки постраждалих – фото, відео
У Словаччині зіштовхнулися два пасажирські поїзди, в результаті чого десятки людей отримали поранення. Про це повідомляє Aktuality.sk.
Ввечері 9 листопада зіштовхнулися потяги Tatran 620, який мав прибути до Братислави о 19:33 (18:33 за київським часом), та Rex 1814 з Нітри, який мав бути у Братиславі о 19:36 (18:36 за Києвом).
Зіткнення сталося поблизу міста Пезінок Братиславського краю.
Після аварії 11 постраждалих доставили до лікарні в Братиславі, ще десятки людей отримали легкі травми. Загалом у транспорті було близько 800 людей, і обидва поїзди, за словами міністра внутрішніх справ Матуша Ештока, були "повні студентів".
Машиністів перевірили на вміст алкоголю та наркотиків у крови – результати негативні. Причини зіткнення розслідуватимуть поліція у співпраці зі Словацькою залізницею.
