У Словаччині зіштовхнулися пасажирські поїзди: десятки постраждалих – фото, відео

Загалом у двох потягах було близько 800 людей. 11 пасажирів ушпиталили, ще десятки – отримали легкі поранення

Фото: Пожежно-рятувальна служба Словаччини

У Словаччині зіштовхнулися два пасажирські поїзди, в результаті чого десятки людей отримали поранення. Про це повідомляє Aktuality.sk.

Ввечері 9 листопада зіштовхнулися потяги Tatran 620, який мав прибути до Братислави о 19:33 (18:33 за київським часом), та Rex 1814 з Нітри, який мав бути у Братиславі о 19:36 (18:36 за Києвом).

Зіткнення сталося поблизу міста Пезінок Братиславського краю.

Після аварії 11 постраждалих доставили до лікарні в Братиславі, ще десятки людей отримали легкі травми. Загалом у транспорті було близько 800 людей, і обидва поїзди, за словами міністра внутрішніх справ Матуша Ештока, були "повні студентів".

Машиністів перевірили на вміст алкоголю та наркотиків у крови – результати негативні. Причини зіткнення розслідуватимуть поліція у співпраці зі Словацькою залізницею.

