Під час супроводу кортежу Венса сталась аварія – поліціянт у критичному стані

Джей Ді Венс (Фото: Annabelle Gordon / EPA)

Ввечері у п'ятницю, 14 листопада, під час супроводу кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса сталася аварія – критичні травми отримав місцевий поліціянт, передає телеканал ABC News.

Інцидент стався у місті Мерівіль у Теннессі. В аварію потрапили місцевий правоохоронець Джастін Браун та поліціянт штату.

Управління поліції Мерівілю повідомило, що громадяни, які перебували на місці події, "негайно надали невідкладну першу допомогу".

"Ми ніколи не зможемо достатньо подякувати тим людям, чия швидка реакція врятувала вчора ввечері життя офіцера Брауна. Ви справжні герої", – заявив начальник відомства.

Брауна доставили до лікарні у критичному стані, у суботу вранці йому зробили операцію.

У департаменті безпеки Теннессі додали, що карета швидкої, яка була частиною кортежу, також зупинилася і надала офіцеру негайну медичну допомогу.

Окрім цього, парамедики оглянули поліціянта штату, який також потрапив в аварію. Його не ушпиталювали.

Речниця Секретної служби США, яка опікується охороною топпосадовців та їхніх родин, підтвердила медіа, що в кортежі був віцепрезидент Венс.

Вона зауважила, що відомство "уважно стежить" за цією серйозною аварією.

Чиновниця наголосила, що "особи, які перебували під охороною, не постраждали в результаті цього інциденту", й додала: "Наші думки з цими офіцерами, їхніми родинами та їхніми відомствами".