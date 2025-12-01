У Києві громадянин Росії з ознаками сп'яніння на смерть збив 13-річну дитину – прокуратура

Водій Tesla здійснив наїзд на дівчину-підлітка на пішохідному переході, вона померла на місці

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві затримано та оголошено про підозру водію, який на пішохідному переході збив 13-річну дівчину. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

23-річному громадянину Росії повідомлено про підозру. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Читайте також Під час супроводу кортежу Венса сталась аварія – поліціянт у критичному стані

За версією слідства, увечері 28 листопада водій автомобіля Tesla Model 3, рухаючись зі сторони вулиці Богатирської в напрямку проспекту Оболонського, на нерегульованому пішохідному переході не пропустив пішоходів.

13-річна дівчина переходила дорогу разом з 15-річним хлопцем. Внаслідок ДТП вона загинула на місці, хлопець не постраждав.

У день аварії затриманий, попри наявність ознак стану сп’яніння, від проходження тесту на Драгері та медогляду відмовився, однак пройшов його на наступний день. Які саме заборонені речовини вживав чоловік, буде точно встановлено після отримання результатів усіх досліджень.

У прокуратурі зазначили, що цього водія тричі за останні кілька років притягали до відповідальності за керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння та рішенням судів позбавляли права керування транспортними засобами. Зокрема, в лютому 2025 року йому заборонили керувати автомобілем на п’ять років.

До суду скеровано клопотання про обрання водію міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує від п’яти до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

17 жовтня в Одеській області фура врізалася у блокпост, унаслідок чого загинули двоє військових.

18 жовтня у Кривому Розі боєць Нацгвардії збив дитину на пішохідному переході.