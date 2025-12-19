В Харькове судья наехала на подростков на пешеходном переходе – они в реанимации, фото
В Харькове судья районного суда наехала на двух девушек-подростков, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие находятся в больнице, сообщили Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.
Авария произошла 18 декабря ориентировочно в 16:00. Водитель автомобиля Hyundai Accent, занимающая должность судьи одного из районных судов, двигалась по улице города и наехала на пешеходов 13 и 14 лет.
Правоохранители установили, что во время приближения к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не сбавила скорость и не предоставила преимущество пешеходам, переходившим дорогу. С тяжелыми телесными повреждениями подростков госпитализировали в больницу, сейчас они находятся в реанимационном отделении.
На место происшествия сразу выехали следователи ГБР. Предварительно установлено, что судья была трезвой, начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Сейчас готовится сообщение о подозрении виновнице ДТП.
