В Харькове судья наехала на подростков на пешеходном переходе – они в реанимации, фото

По данным следствия, девушки переходили дорогу в установленном месте, а водитель не предоставила им преимущество

Авария в Харькове (Фото: ГБР)

В Харькове судья районного суда наехала на двух девушек-подростков, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Обе пострадавшие находятся в больнице, сообщили Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.

Авария произошла 18 декабря ориентировочно в 16:00. Водитель автомобиля Hyundai Accent, занимающая должность судьи одного из районных судов, двигалась по улице города и наехала на пешеходов 13 и 14 лет.

Правоохранители установили, что во время приближения к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не сбавила скорость и не предоставила преимущество пешеходам, переходившим дорогу. С тяжелыми телесными повреждениями подростков госпитализировали в больницу, сейчас они находятся в реанимационном отделении.

На место происшествия сразу выехали следователи ГБР. Предварительно установлено, что судья была трезвой, начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Сейчас готовится сообщение о подозрении виновнице ДТП.

ДТП (Фото: Офис генпрокурора)

