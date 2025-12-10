В Прилуках машина полиции сбила двух пешеходов: погиб ребенок

Правоохранители, причастные к ДТП в Черниговской области, отстранены от исполнения служебных обязанностей

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Черниговской области ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля полиции. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.

По данным правоохранителей, в среду, 10 декабря, в Прилуках наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов.

В результате дорожной аварии женщина получила травмы, а ребенок погиб.

Полиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП. Правоохранители отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На место ДТП выехал заместитель главы Нацполиции Сергей Кобец и руководство Департамента главной инспекции. Следствие будет осуществлять Государственное бюро расследований.