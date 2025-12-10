В Прилуках машина полиции сбила двух пешеходов: погиб ребенок
В Черниговской области ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля полиции. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.
По данным правоохранителей, в среду, 10 декабря, в Прилуках наряд группы реагирования патрульной полиции, двигаясь на вызов на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов.
В результате дорожной аварии женщина получила травмы, а ребенок погиб.
Полиция начала служебное расследование по факту смертельного ДТП. Правоохранители отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На место ДТП выехал заместитель главы Нацполиции Сергей Кобец и руководство Департамента главной инспекции. Следствие будет осуществлять Государственное бюро расследований.
- 18 октября в Кривом Роге боец Нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе.
- 1 декабря сообщалось, что в Киеве задержан и получил подозрение гражданин РФ, который на пешеходном переходе сбил насмерть 13-летнюю девочку.
Комментарии (0)