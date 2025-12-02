В Киеве приговорили к 7,5 годам экс-работника прокуратуры, который сбил женщину и сбежал

Символ суда (Иллюстративное фото: Pexels)

Бывший работник прокуратуры, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева, приговорен к наказанию в виде 7,5 лет лишения свободы. Такое решение принял Голосеевский районный суд, рассказал генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Сторона обвинения просила суд назначить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, но суд установил меньший срок. Генпрокурор считает наказание слишком мягким, поэтому сторона обвинения будет подавать апелляцию.

"Да, ни один приговор не вернет жизнь человека, не вернет мать детям. Но мы должны дать четкий сигнал: не имеет значения, кто совершил преступление – работник прокуратуры, правоохранительных органов или гражданское лицо – мы будем всегда требовать справедливого наказания для всех. Именно так должна работать система", – добавил он.