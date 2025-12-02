У Києві засудили до 7,5 років експрацівника прокуратури, який збив жінку й втік

Символ суду (Ілюстративне фото: Pexels)

Колишнього працівника прокуратури, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, засуджено до покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Голосіївський районний суд, розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Сторона обвинувачення просила суд призначити максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, але суд встановив менший термін. Генпрокурор вважає покарання занадто м’яким, тому сторона обвинувачення подаватиме апеляцію.

"Так, жоден вирок не поверне життя людини, не поверне матір дітям. Але ми повинні дати чіткий сигнал: не має значення, хто вчинив злочин – працівник прокуратури, правоохоронних органів чи цивільна особа – ми будемо завжди вимагати справедливого покарання для всіх. Саме так повинна працювати система", – додав він.