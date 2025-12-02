У Києві засудили до 7,5 років експрацівника прокуратури, який збив жінку й втік
Колишнього працівника прокуратури, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва, засуджено до покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Голосіївський районний суд, розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Сторона обвинувачення просила суд призначити максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, але суд встановив менший термін. Генпрокурор вважає покарання занадто м’яким, тому сторона обвинувачення подаватиме апеляцію.
"Так, жоден вирок не поверне життя людини, не поверне матір дітям. Але ми повинні дати чіткий сигнал: не має значення, хто вчинив злочин – працівник прокуратури, правоохоронних органів чи цивільна особа – ми будемо завжди вимагати справедливого покарання для всіх. Саме так повинна працювати система", – додав він.
- 19 липня у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік із місця події. Пізніше чоловіка затримали – ним виявився працівник органів прокуратури Молочний Андрій Андрійович.
- 20 липня стало відомо, що жінка померла. Молочному повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.
- Наступного дня експрацівника прокуратури взяли під варту без права на заставу.
Коментарі (0)