У Прилуках автівка поліції збила двох пішоходів: загинула шестирічна дитина

Правоохоронців, причетних до ДТП в Чернігівській області, відсторонено від виконання службових обов’язків

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Чернігівській області дитина загинула в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі авто поліції. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Чернігівської області.

За даними правоохоронців, у середу, 10 грудня, у Прилуках наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому авто Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів.

Унаслідок дорожньої аварії жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Поліція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП. Правоохоронців відсторонено від виконання службових обов’язків.

На місце ДТП виїхав заступник голови Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції. Слідство здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

ДОПОВНЕНО О 18:36. Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

За версією слідства, ДТП сталася близько 12:00 на вулиці В'ячеслава Чорновола. Автівка поліції здійснила наїзд на 36-річну жінку з дитиною. Шестирічна дівчинка загинула на місці події. Її матір ушпиталили.