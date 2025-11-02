ГБР: В Ивано-Франковской области судья насмерть сбила пешехода, ей сообщили о подозрении

Судья наехала на двух пешеходов, один из которых умер. У нее конфисковали авто и готовят задержание

Авария (Фото: ГБР)

Судья районного суда Тернопольской области получила подозрение из-за совершения смертельной аварии в Ивано-Франковской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Правоохранители установили, что 31 октября судья на автомобиле Lexus наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в одном из населенных пунктов. Один пострадавший погиб на месте ДТП, а другой получил легкие телесные повреждения.

На место аварии прибыли сотрудники ГБР. Автомобиль изъяли, опросили свидетелей и собрали необходимые вещественные доказательства, а у самой у судьи взяли образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой. Фигурантке сообщили о подозрении, ее готовятся задержать.

Авто судьи (Фото: ГБР)