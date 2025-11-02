ГБР: В Ивано-Франковской области судья насмерть сбила пешехода, ей сообщили о подозрении
Судья районного суда Тернопольской области получила подозрение из-за совершения смертельной аварии в Ивано-Франковской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Правоохранители установили, что 31 октября судья на автомобиле Lexus наехала на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в одном из населенных пунктов. Один пострадавший погиб на месте ДТП, а другой получил легкие телесные повреждения.
На место аварии прибыли сотрудники ГБР. Автомобиль изъяли, опросили свидетелей и собрали необходимые вещественные доказательства, а у самой у судьи взяли образцы крови для проведения токсикологической экспертизы.
Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает до восьми лет за решеткой. Фигурантке сообщили о подозрении, ее готовятся задержать.
- 23 мая сообщалось, что в Днепре судья насмерть сбил пешехода. Подозреваемый двигался на мотоцикле.
- В июле Работник прокуратуры в Киеве сбил женщину и сбежал с места аварии. Пострадавшая умерла в больнице, а виновник – Андрей Молочный взяли под стражу.
- 19 сентября стало известно, что прокурора сбили на пешеходном переходе в Житомире. Он умер в больнице из-за тяжелых травм.
Комментарии (0)