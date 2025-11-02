ДБР: В Івано-Франківській області суддя на смерть збила пішохода, їй оголосили підозру – фото
Суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області отримала підозру через скоєння смертельної аварії в Івано-Франківській області. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.
Правоохоронці встановили, що 31 жовтня суддя на автомобілі Lexus UX 250h рухалася трасою Мукачево – Львів. Вона не знизила швидкість, рухаючись в межах села Фрага, та наїхала на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом.
Один постраждалий загинув на місці ДТП, а інший отримав легкі тілесні ушкодження.
На місце аварії прибули працівники ДБР. Автомобіль вилучили, опитали свідків та зібрали необхідні речові докази, а у самої у судді взяли зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.
Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає до восьми років за ґратами. Фігурантці повідомили про підозру, її готуються затримати.
- 23 травня повідомлялося, що в Дніпрі суддя на смерть збив пішохода. Підозрюваний рухався на мотоциклі.
- У липні Працівник прокуратури у Києві збив жінку та втік з місця аварії. Потерпіла померла у лікарні, а винуватця – Андрія Молочного взяли під варту.
- 19 вересня стало відомо, що прокурора збили на пішохідному переході у Житомирі. Він помер у лікарні через тяжкі травми.
