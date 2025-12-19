У Харкові суддя наїхала на підлітків на пішохідному переході – вони в реанімації, фото

За даними слідства, дівчата переходили дорогу у встановленому місці, а водійка не надала їм перевагу

У Харкові суддя районного суду наїхала на двох дівчат-підлітків, які переходили проїзну частину по пішохідному переході. Обидві постраждалі перебувають у лікарні, повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Аварія трапилася 18 грудня орієнтовно о 16:00. Водійка автомобіля Hyundai Accent, яка обіймає посаду судді одного з районних судів, рухалась вулицею міста й наїхала на пішоходів 13 і 14 років.

Правоохоронці встановили, що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу водійка не зменшила швидкість і не надала перевагу пішоходам, які переходили дорогу. З тяжкими тілесними ушкодженнями підлітків госпіталізували до лікарні, наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні.

На місце події одразу виїхали слідчі ДБР. Попередньо встановлено, що суддя була тверезою, розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі готується повідомлення про підозру винуватиці ДТП.

ДТП (Фото: Офіс генпрокурора)

