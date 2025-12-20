Из-за аварии с восемью машинами под Ровно перекрыто движение на Киев – фото
В обед 20 декабря рядом с Ровно произошла авария с участием почти десяти машин, из-за чего есть пострадавшие. В результате дорожно-транспортного происшествия перекрыто движение на столицу, сообщила полиция области.
"Автопроисшествие произошло сегодня, 20 декабря, около 13 часов на трассе "Киев-Чоп" в селе Белая Криница (к востоку от Ровно. – Ред.)", – говорится в сообщении.
По состоянию на 13:42 известно о столкновении ориентировочно восьми транспортных средств, из-за чего произошло возгорание.
Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека: "Их деблокировали спасатели. Пострадавших доставили в больницу, где они проходят обследование".
В полиции добавили, что на месте аварии работают ее сотрудники, спасатели и медики, и что сейчас перекрыто движение в направлении столицы.
Правоохранители просят учесть эту информацию при планировании маршрута.
