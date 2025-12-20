Через аварію з вісьмома машинами під Рівним перекрито рух на Київ – фото
В обід 20 грудня поряд з Рівним сталась аварія за участі майже десяти машин, через що є постраждалі. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекрито рух на столицю, повідомила поліція області.
"Автопригода сталася сьогодні, 20 грудня, близько 13 години на трасі "Київ-Чоп" у селі Біла Криниця (на схід від Рівного. – Ред.)", – йдеться у дописі.
Станом на 13:42 відомо про зіткнення орієнтовно вісьмох транспортних засобів, через що сталося загоряння.
Попередньо, унаслідок ДТП постраждали троє людей: "Їх деблокували рятувальники. Потерпілих доставили до лікарні, де вони проходять обстеження".
У поліції додали, що на місці аварії працюють її співробітники, рятувальники й медики, і що наразі перекритий рух у напрямку столиці.
Правоохоронці просять врахувати цю інформацію в плануванні маршруту.
