Через аварію з вісьмома машинами під Рівним перекрито рух на Київ – фото

У Рівненській області сталося зіткнення автівок на трасі "Київ-Чоп"

Фото: Нацполіція

В обід 20 грудня поряд з Рівним сталась аварія за участі майже десяти машин, через що є постраждалі. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекрито рух на столицю, повідомила поліція області.

"Автопригода сталася сьогодні, 20 грудня, близько 13 години на трасі "Київ-Чоп" у селі Біла Криниця (на схід від Рівного. – Ред.)", – йдеться у дописі.

Станом на 13:42 відомо про зіткнення орієнтовно вісьмох транспортних засобів, через що сталося загоряння.

Попередньо, унаслідок ДТП постраждали троє людей: "Їх деблокували рятувальники. Потерпілих доставили до лікарні, де вони проходять обстеження".

У поліції додали, що на місці аварії працюють її співробітники, рятувальники й медики, і що наразі перекритий рух у напрямку столиці.

Правоохоронці просять врахувати цю інформацію в плануванні маршруту.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція