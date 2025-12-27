Атака России на Киев. Погиб человек, количество пострадавших возросло до 30 человек

Тело мужчины обнаружено в Днепровском районе столицы, его жена находится в больнице

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС / Telegram)

В субботу, 27 декабря в Киеве в результате российской массированной атаки погиб один человек, еще 30 человек пострадали. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его информации, тело мужчины обнаружили в одной из квартир поврежденного жилого дома Днепровского района столицы. Его жена в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Кличко рассказал, что в результате атаки пострадало 30 человек.

"10 из госпитализированных сейчас находятся в больницах", – добавил он.