Атака России на Киев. Погиб человек, количество пострадавших возросло до 30 человек
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В субботу, 27 декабря в Киеве в результате российской массированной атаки погиб один человек, еще 30 человек пострадали. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его информации, тело мужчины обнаружили в одной из квартир поврежденного жилого дома Днепровского района столицы. Его жена в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Кличко рассказал, что в результате атаки пострадало 30 человек.
"10 из госпитализированных сейчас находятся в больницах", – добавил он.
- В ночь на 27 декабря россияне нанесли удары по Киеву и области. Тогда Кличко сообщал о 28 пострадавших.
- В результате российской массированной атаки в Киеве возникли проблемы с электро- и теплоснабжением. Треть Киева осталась без тепла, введены экстренные отключения света
- По информации Зеленского, россияне запустили почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы".
Комментарии (0)