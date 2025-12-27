Атака России на Киев. Погиб человек, количество пострадавших возросло до 30 человек
В субботу, 27 декабря в Киеве в результате российской массированной атаки погиб один человек, еще 30 человек пострадали. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его информации, тело мужчины обнаружили в одной из квартир поврежденного жилого дома Днепровского района столицы. Его жена в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Кличко рассказал, что в результате атаки пострадало 30 человек.

"10 из госпитализированных сейчас находятся в больницах", – добавил он.

  • В ночь на 27 декабря россияне нанесли удары по Киеву и области. Тогда Кличко сообщал о 28 пострадавших.
  • В результате российской массированной атаки в Киеве возникли проблемы с электро- и теплоснабжением. Треть Киева осталась без тепла, введены экстренные отключения света
  • По информации Зеленского, россияне запустили почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы".
