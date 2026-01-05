Россия атаковала Киев и область: есть погибшие, обесточен Славутич – фото

В результате российской атаки в столице и области погибли два человека, еще двое пострадали

Атака на Киев (Фото: ГСЧС/Facebook)

В ночь на 5 января 2026 года российские войска атаковали Киев и область "шахедами". В результате погибли два человека, два человека пострадали. Обесточен Славутич, а в столице есть попадание в медучреждение. Об этом сообщили начальник городской военной администрации Николай Ткаченко, голова ОВА Николай Калашник, мэр Славутича Юрий Фомичев, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, голова Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик.

В Оболонском районе Киева есть попадание в четырехэтажное здание медучреждения, на уровне второго этажа, с работающим стационарным отделением. Во время удара в заведении находилось около 70 человек.

В результате возник пожар, который сейчас ликвидирован. В результате атаки погиб один человек, три человека пострадали.

Эвакуированы 25 человек. Продолжается ликвидация последствий попадания.

Враг также атаковал Киевскую область. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры.

В результате атаки в Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель – мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

В районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Россияне также атаковали энергетические объекты Славутича, город обесточен. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. В населенном пункте есть тепло- и водоснабжение.

ДОПОЛНЕНО в 07:33. По информации мэра города Виталия Кличко, в результате атаки пострадали три человека. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.состоянии.

Из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда произошло попадание в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы.

В Национальной полиции уточнили, что погибший – 1995 года рождения, он находился на стационарном лечении. Среди пострадавших – 42-летняя женщина – помощь ей оказали на месте. Госпитализированы женщины двух женщин 77 и 97 лет.

ДОПОЛНЕНО в 07:58. Кличко сообщил, что количество пострадавших выросло до четырех.



Атака на Киев (Фото: ГСЧС/Facebook)